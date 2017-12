Twee gewonden en rokende hybride auto bij ongeval A50

EPE - Bij een ongeval op de A50 zijn zondagavond ter hoogte van Epe twee gewonden gevallen. Een accu van een hybride auto is door het ongeval beschadigd geraakt en moest door de brandweer worden geblust.

Het ging mis bij de oprit van Epe, richting Zwolle. Bij het ongeval waren twee of drie auto's betrokken. Verklaringen van betrokkenen lopen uiteen, maar mogelijk is een derde automobilist na het ongeval doorgereden.

Toen de hybride wagen op de bergingswagen werd geladen begon een van de accu's te roken. De brandweer heeft de accu uit de auto geknipt en geblust.

Twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend.