Radiomarathon levert ruim 1.700 euro op voor Ome Joop's Tour

ARNHEM - De radiomarathon Radio de Vette Ketting Kerstshow heeft €1.712,55 opgeleverd. Dat is ruim meer dan de verwachting, die volgens de organisatie 'enkele honderden euro's' was. Ook is er speelgoed opgehaald. Dat was 'een kwart bestelbus' vol.

De opbrengst komt ten goede aan Ome Joop's Tour, een jaarlijkse fietsvakantie voor kinderen uit arme gezinnen. Het opgehaalde speelgoed is bestemd voor Speelstoet, een organisatie die aan kinderen in armoede in Arnhem cadeaus geeft.

Het bedrag werd in de vorm van een cheque symbolisch overhandigd aan wethouder Gerrie Elfrink (SP), die onder meer armoedezaken in zijn portefeuille heeft. In zijn toespraak verwees hij naar de negentiende-eeuwse Arnhemse filantroop W.H. Dullert, wiens geld nog tot op de dag van vandaag wordt ingezet voor de arme medeburger. "Arnhem heeft een lange traditie als het gaat om het opkomen voor de arme stadsgenoten.

Het radioteam heeft 24 uur lang onafgebroken een programma verzorgd vanaf het Jansplein. Voorbijgangers en anderen konden het geld of het speelgoed doneren.

In Arnhem leeft één op de acht kinderen in armoede. Deze ongeveer 3.000 kinderen kunnen door het beperkte budget van hun ouders niet op vakantie of kunnen geen verjaardag vieren. Ze worden ondersteund door diverse organisaties zoals Ome Joop’s Tour en Speelstoet.