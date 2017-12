Gasflesje ontploft in restaurant, 1 gewonde

NIJMEGEN - Bij restaurant De Klinker aan de Van Broeckhuysenstraat in Nijmegen is zondagavond een medewerker gewond geraakt.

Volgens de brandweer is een gasflesje ontploft omdat het te dicht bij het vuur stond. De vrouw liep daardoor brandwonden op en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Door de explosie is een deel van een muur ontzet. Een inspecteur van de gemeente zal beoordelen of de constructie veilig is.

Het personeel en de gasten zijn geschrokken door het incident.