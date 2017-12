Pieter Mathijsen uit Doetinchem vermist

ARNHEM - De politie is op zoek naar de 35-jarige Pieter Mathijsen uit Doetinchem. Hij wordt sinds 16 december vermist.

Mathijsen vertrok zaterdag in zijn rode Chevrolet Spark, met kenteken 30-NGH-1. Hij heeft een fors postuur en draagt een witte trui, een donkerkleurige trainingsbroek en groene Nike sportschoenen.

De Doetinchemmer is een fervent supporter van De Graafschap. Het bericht over zijn vermissing wordt in die kringen veel gedeeld.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.