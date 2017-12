Hondenreunie: dit fenomeen begint in Wilp

Het nest van 15 Duitse staanders kende slechts één uitvaller. De 14 overgebleven pups vonden hun weg door heel Nederland. Na een half jaar kwamen ze zondag even terug. Maar zouden de broertjes en zusjes elkaar herkennen?

Groepsfoto

De pups zijn inmiddels bijna even groot als hun moeder, die overal belangstellend tussendoor snuffelt. Ook de vader van het nest loopt tussen zijn zoons en dochters in. Of hij zich realiseert dat dit zijn nageslacht is, dat wordt niet echt duidelijk. Hondenfokker Bert maakt er vooral een mooie dag van; met een jachtdemonstratie, midwinterhoornblazers en een parade. En natuurlijk een groepsfoto.

Wat wel duidelijk is, is dat de honden samen veel plezier hebben. Al is het voor enkelen in het begin eigenlijk een beetje veel met al die soortgenoten om hun heen. Voor de hondenbezitters is het in ieder geval een beleving geweest. 'Voor herhaling vatbaar', zegt één van de baasjes. Het kan dus zijn dat er vaker familiereünies voor honden georganiseerd zullen worden.