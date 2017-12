Simon Bij De Leij wint NK haardhoutstapelen

ARNHEM - Simon Bij De Leij uit het Friese Dronryp mag zich Nederlands kampioen haardhoutstapelen noemen.

Het kampioenschap was onderdeel van het evenement Landleven Winter, dat dit weekend in het Openlucht Museum in Arnhem werd gehouden.

Tijdens het evenement konden mensen twee dagen lang proberen een staalconstructie vol te stapelen met hout. De animo was groot, er werden maar liefst 17 ronden gespeeld.

Bij De Leij had de constructie in 5.45 minuut helemaal vol.