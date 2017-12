Achilles '29 ten einde raad: waar is Bert Kersten?

GROESBEEK - Bij voetbalclub Achilles '29 zijn ze ten einde raad. Een van de belangrijkste vrijwilligers van de club, Bert Kersten (57), wordt al bijna een week vermist. Zoek- en flyeracties mochten tot dusver niet baten.

Kersten is ter voet vertrokken vanuit Groesbeek, daar werd hij afgelopen dinsdagmiddag voor het laatst gezien bij supermarkt Coop. Later in de week is hij ook nog gezien in Kleve. 'We hebben sterke aanwijzingen dat hij zich tussen de grensovergang en Kleve bevindt', vertelt Bert Arends van Achilles '29.

Blijven zoeken

Familie en vrienden bij de club zijn bezorgd. Ook de drie zoons van Kersten maken zich ernstig zorgen. Bert is een bekende Groesbeker en geliefd in het dorp. 'Ik overdrijf niet als ik zeg dat hij de meeste uren in de club stak. Hij stond dag en nacht klaar', aldus Arends. 'We wachten niet af en blijven met veel mensen naar hem zoeken.'

Mensen die hem zien wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Bert Kersten is ongeveer 1.85 meter lang, brildragend en droeg op de dag van zijn verdwijning een donkerblauwe jas met een lichtbruine bontkraag, een blauwe spijkerbroek en waarschijnlijk zwarte schoenen.

