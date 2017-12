Deel dit artikel:











Brand transformatorhuisje geblust, stroomstoring grotendeels voorbij Foto: GinoPress

NEEDE - In een transformatorhuisje in Neede heeft zondag brand gewoed. Huishoudens in Neede, Haarlo, Eibergen en Geesteren zitten door de brand enige tijd zonder stroom.

Het duurde enige tijd voor de brandweer kon beginnen met blussen, omdat netbeheerder Liander eerst de stroom moest omleiden en de spanning van het transformatorhuisje was geschakeld. Rond 17.45 uur hadden de meeste huishoudens in het getroffen gebied weer stroom. Er was sprake van veel rookontwikkeling, bewoners van de wijk De Kamp in Neede werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De politie riep met omroepwagens op ramen en deuren gesloten te houden.

