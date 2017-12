Tankstationhouder (77) slachtoffer van roofmoord

De tankstationhouder werd zaterdag door zijn zoon, in de kelder van zijn woning aan de Abteistraße in Emmerich-Elten, gevonden. Toen de zoon de deur van het huis open deed, zag hij bloedsporen. Ook zag hij dat de hele begane grond was overstroomd met water. Volgens de politie zette de dader na de moord de kraan open, daardoor zijn veel sporen verloren gegaan.

De Duitse politie, die met 24 agenten aan de zaak werkt, zoekt ook in de homoscene naar een eventuele dader. Christ is 43 getrouwd geweest. Na de dood van zijn vrouw kreeg hij homocontacten.

Het tankstation in Elten, tussen Beek (gemeente Montferland) en Lobith, is populair bij Gelderlanders door de lage brandstofprijzen. 'Het was een heel aardig mens, niemand begrijpt het. Ik denk dat het om de centen gegaan is', zegt een geschokte voorbijganger zondag. Daarmee lijkt hij dus heel erg in de buurt te zitten.