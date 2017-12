Auto klapt op boom: bestuurder gewond

BARNEVELD - Op de Bouwheerstraat in Barneveld is een automobilist in de nacht van zaterdag op zondag op een boom geklapt. De bestuurder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 02:15 uur. Hoe de man de macht over het stuur heeft kunnen verliezen is vooralsnog onduidelijk. In het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen om te kijken of er sprake is van alcoholgebruik. Of dat het geval is, is niet bekend.

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. De politie zoekt getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren.