Inbrekers aangehouden, eentje lag verscholen in de bosjes Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De politie heeft zaterdag in de Margrietstraat in Malburgen twee inbrekers aangehouden. Op Facebook meldt de politie-eenheid Arnhem-Zuid dat de verdachten zijn gepakt na een achtervolging te voet. Een van de twee lag verscholen in de bosjes.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

De politie kreeg zaterdagavond rond 22.00 uur de melding binnen van een getuige die hoorde dat er werd ingebroken in een woning aan de Margrietstraat. 'Wij zijn direct met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Op het moment dat wij ter plaatse kwamen, gingen de verdachten er te voet vandoor.' Na een achtervolging te voet kon de eerste verdachte al snel worden aangehouden. Kort daarna werd de tweede verdachte aangehouden die verstopt in de bosjes lag. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en zullen worden gehoord.