Is Elisa onze nieuwe Olympische schaats-ster?

Het begon voor Elisa op de straten in Oene. Haar buurmeisje vroeg haar om eens mee te gaan skeeleren op straat, uiteindelijk gingen ze naar de skeelerbaan in Heerde en daar bleef ze, want het ging goed. Al was het in het begin nog moeizaam. 'Het was natuurlijk met vallen en opstaan, maar het ging steeds beter ik reed zowel regionaal en daarna landelijk podiumplaatsen. Toen ontdekte ik wel dat ik talent had', vertelt de inwoonster van Oene.

Maar daarmee was de stap naar het schaatsen nog niet gemaakt. 'Ik baalde ervan dat ik in de winter niks te doen had, dus toen ben ik naar de ijsclub in Epe gegaan.' En ook daar bleek ze zoveel plezier te hebben dat het hard rijden vanzelf ging, maar niet op de eerste dag. 'Ik leende schaatsen van mijn tante, maar die waren bot. Toen dacht ik: als dit schaatsen is, dan wil ik dit niet. Maar gelukkig maakte mijn trainster de schaatsen scherp en ging het goed, toen vond ik de sport hartstikke leuk', zo vertelt Dul.

'Betalen en brengen'

Voor de familie Dul begon daardoor een drukke periode. Zes dagen in de week kon vader John Elisa overal heen brengen. 'Dat was lastig om te plannen met het werk en ook nog een zoon die aandacht nodig heeft. Maar je gaat in de ontwikkeling van Elisa mee, want als het gezin er niet achter staat had ze dit nu nooit bereikt.'

Met 'dit' bedoelt John onder meer dat Elisa mee mag doen met het OKT in Thialf volgende week, maar eind oktober reed Dul ook al het NK Sprint mee met de senioren. 'Ik ben daar nu natuurlijk supertrots op. Dan zit je in een vol Thialf en jouw dochter mag dan schaatsen, dat is super gaaf. Dan zijn de 'B's' van betalen en brengen toch vervangen door genieten.'

'Ik word de nieuwe Elisa Dul'

En doordat Elisa nu op zo'n hoog podium rijdt moet ze er wel veel voor laten. Feestjes en ongezond eten zit er niet bij. 'Maar ik krijg er wel een hoop voor terug', countert de schaatster meteen. 'Ik heb wedstrijden in het buitenland en als je wint krijg je een prachtig gevoel. Je ziet dat leeftijdsgenoten afhaken om dat ze het moeilijk vinden om die keuze te maken, maar ik vind het schaatsen zo mooi dat ik het er echt voor over heb.'

En dus doet ze enorm haar best, want ze heeft een doel. 'Waar de jeugd nu nog zegt dat ze de nieuwe Ireen Wüst of Sven Kramer willen worden, moeten ze dan zeggen: 'Ik word de nieuwe Elisa Dul.'

Olympische Spelen?

Maar wil ze dat bereiken, dan zal Elisa natuurlijk eerst op grote toernooien moeten schitteren, zoals de Olympische Spelen. Met het OKT voor de boeg is er dus een mogelijkheid nu. 'Maar natuurlijk ga ik mij nu nog niet voor de Olympische Spelen plaatsen. Ik wil nu een stabiele rit rijden, een persoonlijk record pakken en een mooie plek behalen. Over vier jaar hoop ik er natuurlijk wel bij te zijn.'

Haar trainster Elvira Salet schat die kans ook hoog in. 'Ze is een groot talent met een enorme teamspirit. Daarnaast is ze heel eager om hard te willen rijden. Ik denk dat de kans dat ze over vier jaar om een Olympisch ticket strijdt heel groot is. Ze hoort op dit moment namelijk bij de drie beste schaatssters van Nederland (in de jeugd, red).'