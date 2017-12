Waterpeil weer naar normaal niveau

ARNHEM - De waterstanden in het Rivierengebied zijn gezakt richting het normale peil, weet waterschap Rivierenland. Door de wateroverlast, na de vele neerslag, waren er stremmingen voor de scheepvaart. Die zijn nu voorbij.

'Bij Geldermalsen staat het peil in de Linge op +90 centimeter boven NAP', aldus het waterschap. Het normale waterpeil ligt op +80 centimeter boven NAP. 'Omdat de waterstand op de Linge bijna het normale niveau heeft bereikt, is de stremming van het scheepvaartverkeer op de Linge geheel opgeheven. Ook wordt er niet meer beperkt geschut in de sluizen naar de Merwede en de Lek', schrijft het waterschap.

Waterschap Rijn en IJssel nam eerder maatregelen om de waterstanden na de overvloedige sneeuw- en regenval van de afgelopen tijd weer op peil te krijgen. Zo werd er water uit Achterhoekse beken en sloten naar rivieren gepompt. Vooral de grotere rivieren hebben nog wel te kampen met wateroverlast. De Rijn bereikt dinsdag waarschijnlijk een peil van +13 meter boven NAP. Mede door het vele smeltwater.

Volgens het waterschap zullen de uiterwaarden onder water komen te staan. Maar: 'Bij dit peil hoeft het waterschap langs de rivierdijken geen maatregelen te nemen.' Want de uiterwaarden zijn er om vol te kunnen lopen, wordt er geredeneerd.

