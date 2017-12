Deelnemers aan robotwedstrijd steeds jonger

Zenuwachtig staan drie jongens uit groep zes van de Nijmeegse basisschool De Hazesprong met een zelfgemaakte robot in hun handen bij de wedstrijdtafel waarop het allemaal moet gebeuren. Ze hebben hun Lego-robot zo geprogrammeerd dat die op een parcours allerlei taken kunnen verrichten, terwijl hun tegenstanders op de wedstrijdtafel ernaast hetzelfde doen. En elke wedstrijd duurt slechts 2,5 minuut, dus de jonge techneuten voelen een flinke tijdsdruk.

Waterproblemen: 'kinderen moeten het beter doen dan wij'

Wat dat betreft lijkt de wedstrijd wel op de situatie waarin deze toekomstige wetenschappers zich bevinden in een wereld waarin een groeiend tekort is aan schoon water. Het thema van deze wedstrijd is dan ook Hydrodynamics, oftewel alles dat met water te maken heeft. Wil Meertens van de organisatie: 'Hoe zou jij de waterproblemen oplossen die ons deze eeuw te wachten staan? Kijk mijn generatie, mijn ouders, wij hebben het een beetje verprutst natuurlijk en de kinderen moeten het gewoon beter gaan doen dan wij.'

Slimme tactieken

En dus hebben deze kinderen een Lego robot geprogrammeerd die bijvoorbeeld verouderde leidingen vervangt en putten slaat. Echt niet te moeilijk voor kinderen uit groep zes, zo bezweert Siem Jansen. 'Da's gewoon een kwestie van slimme tactieken bedenken.'

Ook voor meisjes!

Maar denk niet dat dit allemaal jongenswerk is. Want achter iedere sterke man, staat een sterke vrouw. Of zelfs meerdere, zoals Isis Mensonides en Isa Schalk die achter de schermen hebben meegewerkt aan het programmeren van de robot. Isa Schalk kort maar krachtig: 'Meisjes kunnen ook gewoon programmeren.'

Dat blijkt wel. Dat de jonge techneuten nu al meedoen aan een wedstrijd waar vooral oudere kinderen aan meedoen, is tenslotte te danken aan een vrouw. Al blijft de juffrouw van groep zes daar zelf heel bescheiden onder. Ilona Lobbezoo (juf groep zes De Hazesprong): 'De kinderen vinden het zo leuk. Ze doen het zelf. Ik heb eigenlijk alleen maar gecoacht.'

Huizen en tuinen van de toekomst

En juf Ilona heeft met haar klas nagedacht over huizen en tuinen van de toekomst die slimmer omgaan met water. Zo presenteert een afvaardiging uit haar klas plannen voor hergebruik van regenwater voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc. En dat voor een jury van het Arnhemse watermuseum! 'Wel heel spannend', volgens Siem van Wijk, 'maar ik heb er wel heel veel van geleerd, dat je er niet al te zenuwachtig voor hoeft te zijn.'

Intussen lopen de zenuwen bij de robotwedstrijd toch wel een beetje op. 'Nog een keer, rustig blijven', roept juf Ilona. Ekko Lous die de robot opnieuw op zijn startpositie zet: 'Het is spannend omdat er allemaal mensen omheen staan, maar het leuke is daarvan dat je ook aangemoedigd wordt. Dan denk je zo van: yes, yes nu hebben we het echt goed gedaan! '

Beker van Lego blokjes

En dat deze kinderen het goed hebben gedaan, blijkt wel omdat ze in de prijzen vallen voor de presentatie van hun wateroplossingen. Met een echte beker -gemaakt van Lego stukjes- gaan ze weer naar huis.