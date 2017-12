Deel dit artikel:











Dollemansrit: ouders helpen zoon oppakken Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 21-jarige man heeft zaterdagavond voor levensgevaarlijke situaties gezorgd op de Veluwe. Hij werd op de Amsterdamseweg in Arnhem geklokt met 130 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan. Een motoragent ging achter hem aan.

Hij negeerde het stopteken van de agent en voerde de snelheid op naar 160 tot 170 kilometer per uur richting Otterlo. De man crosste door de bebouwde kom van Otterlo richting Harskamp. Op de provinciale weg werd de snelheid weer verhoogd naar 120 kilometer per uur. Ondanks stoptekens van achtervolgende agenten reed de man door. In Wekerom leek er een einde te komen aan de dollemansrit. De man stopte waarop de agenten hem aan wilden houden. Hij reed plots naar achter waardoor een aanrijding net kon worden voorkomen. Telefoontje Even later kwam het wel tot een aanrijding toen de man stopte bij zijn ouderlijk huis in Wekerom. Hij reed weer achteruit waarbij de motor van een agent omver werd gereden. De man ging er wederom vandoor. Zijn ouders waren inmiddels naar buiten gekomen en belden hun zoon op. Waar de politie hem eerder niet te pakken kon krijgen, lukte dat zijn ouders wel. De jongen kwam braaf naar huis. Wat hem bezielde is nog onduidelijk, hij is meegenomen naar het politiebureau. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl