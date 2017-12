Eerste kerstconcert voor 11-jarige trompettist Rudi

Samen met fanfarekorps La Harpe treedt hij zondagmiddag op in de Sint Martinuskerk. Rudi van Hooft wil al zijn hele leven trompet spelen.

'Vanaf dat ie kon praten, wil ie trompet spelen', vertelt zijn moeder Gerrie van Aken. 'Eigenlijk is het begonnen bij Bob de Bouwer op televisie. Daar zitten ook trompetten in. Om te voorkomen dat het een eendagsvlieg zou worden, hebben we nog geprobeerd hem aan andere instrumenten te krijgen. Maar het bleef trompet en met acht jaar is ie begonnen'.

Rudi kreeg vanaf die tijd les van dirigent Jurgen Nijnatten van fanfarekorps La Harpe. Toch sloot Rudi zich pas begin dit jaar echt aan bij het muziekgezelschap. 'Wat ie later wil worden? Ja, dat is afwachten. Hij zit nu nog in groep acht dus het kan nog alle kanten op. Op dit moment wil hij dj worden. Het wordt, denk ik, wel iets in de muziek!'