Vier hoogste teams NEC draaien mee in de top

Rogier Meijer is succesvol met NEC onder 19

NIJMEGEN - De vier hoogste teams van NEC draaien dit seizoen allemaal mee in de top.

Het eerste elftal verspeelde afgelopen vrijdag weliswaar de koppositie in de eerste divisie, maar heeft wel het minste verliespunten in de competitie. De beloftenploeg, getraind door Ron de Groot, staat bovenaan in de reservecompetitie.

De onder 19, getraind door Rogier Meijer, plaatste zich na een 2-1 overwinning op Willem II voor de kampioenspoule die na de winterstop start. De ploeg staat vierde in de competitie. En ook de onder 17 van trainer François Gesthuizen is verzekerd van deelname aan de kampioenspoule na een 2-1 zege op FC Twente.