Wordt december de natste maand aller tijden?

DEELEN - Er valt veel neerslag deze maand, heel erg veel zelfs. Vooral op de Veluwe is het nat, lokaal is daar op sommige plekken al meer dan 120 millimeter neerslag gevallen. Weerstation Deelen, op de Veluwe, staat nu al op plek zeven in de lijst met natste decembermaanden ooit. Dat terwijl we pas op de helft van de maand zitten.

Vanaf 7 december begon de ellende. In zeven dagen tijd waren er vijf dagen waarin 10 tot 15 millimeter neerslag viel. Ook de hevige sneeuwbuien droegen bij aan de grote hoeveelheid water deze maand.

Om echt records te kunnen breken moet er deze maand meer dan 210 millimeter neerslag vallen in Deelen. Die hoeveelheid werd in december 1993 gemeten, een van de laatste extreem natte decembermaanden. Ook in december 2011 was het nat, toen werd er ruim 150 millimeter gemeten in Deelen.

Video van MeteoGroup



'We hebben de grootste ellende nu gehad, maar we zijn pas halverwege de maand', vertelt Tom van der Spek van MeteoGroup. En halverwege die maand zitten we dus al rond de 120 millimeter. 'Later in de week zie je nog wat slepende storingen die nog wel wat ellende kunnen veroorzaken', aldus de weerman.

Door het hoogwater ontstonden er problemen in de provincie, al zijn die nog te overzien. Het waterpeil van beekjes en rivieren staat een stuk hoger dan normaal. Uiterwaarden en laaggelegen parkeerplaatsen lopen onder. In Tiel kwam een aantal kelders blank te staan.

