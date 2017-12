Puppy-reünie in Wilp: kennen ze elkaar nog?

WILP - Ze hebben elkaar een jaar niet meer gezien, maar vandaag is de grote reünie van veertien puppies in Wilp.

Wekenlang lagen ze dicht tegen elkaar bij hun moeder in de mand. En toen gingen ze het nest uit, naar verschillende baasjes. Het zijn inmiddels flinke honden geworden, de Duitse staanders die over het hele land zijn uitgezworven.

Bij de familie Hulscher in Wilp hadden ze vorig jaar een nestje met vijftien pups. Eén daarvan is overleden, omdat de moeder erop was gaan liggen. Het bijzondere van het nest was dat er zowel zwarte als bruine honden bij zaten. De exceptionele grootte van het nest komt volgens Hulscher omdat de moederhond veel biest drinkt (veel eiwitten). En als de hond loops is, laten ze haar in twee dagen tijd twee keer dekken.

Update: kijk hier of de honden elkaar herkenden