Deze jonge darter moeten we in de gaten houden Owen Roelofs (rechts). Foto: Twitter @DaveAllen1981

OCHTEN - Owen Roelofs is een dartsspeler waar we ongetwijfeld nog veel van gaan horen. De 15-jarige inwoner van Ochten stond zaterdag in de finale van het WK voor jeugdspelers. Roelofs verloor nipt met 6-5 van de Oostenrijker Rusty Jake Rodriguez.

Roelofs speelde de finale van het WK voor jeugd op het grote podium in Alexandra Palace. Op die locatie, in Londen, wordt momenteel het WK darts gespeeld. Daar doen alle toppers aan mee, zoals Michael van Gerwen, Phil Taylor en Gary Anderson. Aan het WK voor jeugdspelers, mogen darters tussen de tien en zeventien jaar deelnemen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl