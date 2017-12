Oude Kotte knokt zich met mental coach terug in eerste elftal

ENSCHEDE - Vitesse speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk in Enschede, op zich geen spraakmakend resultaat. Wel spraakmakend is de manier waarop de centrale verdediger Thomas Oude Kotte zich heeft teruggeknokt in de basiself.

Meer dan een jaar heeft de centrale verdediger bij het tweede meegespeeld en getraind. Een stapje terug, omdat het persoonlijk niet lekker ging. Het zelfvertrouwen was weg. Nu speelde hij tegen Twente weer een goede pot achterin.

'Voor mij is het persoonlijk weer fijn om op het hoogste niveau te acteren, ik trainde alweer een tijdje mee met de selectie en mocht op de bank alweer aan de sfeer proeven. Tegen Nice kreeg ik het vertrouwen in de basis en dat pakte goed uit, ik vond dat dat vanavond ook. Ik moet dit doorzetten en kijken wat de toekomst brengt', aldus de verdediger.

'Blij met stap terug'

Tegen Twente won Oude Kotte veel duels en speelde een goede pot. 'Ik vind dat ik persoonlijk ook weer stappen maak. Dat is goed voor het zelfvertrouwen, want dat was een jaar geleden heel anders. Ik besloot met de technische staf om een stap terug te doen en aan mijzelf te werken als persoon en als voetballer. Dat gebeurde met een mental coach. Ik was er gewoon nog niet klaar voor, ik heb veel naar mijzelf in de spiegel gekeken en veel beelden van mezelf gezien. Ik ben nu rustiger in mijn 'koppie', het heeft me dus goed geholpen. Ik ben blij dat ik die stap terug heb gemaakt.'

En nu hij weer terug is in het eerste elftal ziet hij ook veel jongens van vorig jaar terug. Faye en Lelieveld hadden ook een basisplaats, terwijl ze met zijn drieën vorig jaar nog in het tweede speelden. 'Tegen Una speelden we zelfs met vier dezelfde spelers. Miazga was er toen ook bij, het is goed om te zien dat iedereen stappen maakt en dat de jeugd weer door komt bij Vitesse.'