'Vitesse in goede doen had hier gewonnen'

ENSCHEDE - Vitesse-trainer Henk Fraser zag zijn ploeg vandaag in Enschede met een goede intentie op het veld staan, toch kwam de ploeg met veel geploeter niet verder dan een 1-1. Hoewel er veel balbezit was, zag de trainer ook wel dat zijn ploeg niet in goede doen is.

'Op dit moment zijn we gewoon niet goed genoeg. Ik ben ook niet goed genoeg, dat is de realiteit. En als we eerlijk zijn een Vitesse in goede doen had deze wedstrijd gewonnen', stelt de coach.

Hoewel er wat ontevredenheid is bij Fraser zag hij zijn ploeg wel veel arbeid leveren. 'We hadden wel de goede intentie, zeker gezien het balbezitpercentage. Dat is niet leidend, maar we hadden dus wel het overwicht. Dan hebben we er alleen niet het maximale uit kunnen halen. Ik had het gevoel dat er iets meer in zat, maar de intentie was er en we hebben weinig weggegeven', aldus Fraser.

Maar er kwam dus geen overwinning en daarmee wordt de sfeer in Arnhemmer weer wat zuurder. 'Het is maar hoe je insteek is',zegt de coach. Als je kijkt naar de zelfde tegenstanders vorig jaar in deze periode, dan hebben we nu drie punten meer. Met Europees voetbal in de benen. Maar gevoelsmatig hebben we inderdaad wel het gevoel dat er veel meer in zat, net zoals vanavond, maar we zijn niet bij machte om het naar ons toe te trekken.'

Wanneer het goede Vitesse?

Het is nu weer afwachten tot het goede Vitesse weer komt bovendrijven. Net zoals vorig jaar na de winterstop misschien? 'We gaan na volgende week weer keihard bikkelen, ook op het trainingskamp. Dan moeten we zorgen dat we de play-offs halen en die hopelijk ook winnen, maar dat is al heel pittig.'