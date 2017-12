Tankstationhouder Elten (77) vermoord

EMMERICH AM RHEIN - In het Duitse Elten, net over de grens bij Lobith en Beek, is vrijdag het stoffelijk overschot gevonden van een 77-jarige man uit Elten. De Duitse politie heeft aanwijzingen dat hij is vermoord.

Het lichaam werd ontdekt in een woning aan de Abteistraße in Emmerich-Elten. Volgens de politie gaat het om de 77-jarige bewoner van het huis, Robert Theodor Christus. Hij is de uitbater van het Star-tankstation aan de Beeker Straße in Elten, dat tussen Beek (gemeente Montferland) en Lobith ligt. Veel Gelderlanders in de regio gaan daar tanken omdat de brandstof over de grens goedkoper is.

Gevonden door zoon

Het lichaam werd ontdekt door zijn geadopteerde zoon, toen hij naar het huis ging om poolshoogte te nemen bij zijn vader. Toen hij de deur van het huis opendeed, zag hij bloedsporen. Ook zag hij dat de hele begane grond was overstroomd met water. De 58-jarige zoon heeft daarna onmiddellijk de politie gebeld. Agenten troffen de 77-jarige man dood aan. Uit onderzoek van de lijkschouwer bleek zaterdag dat de man door geweld om het leven is gekomen.

Persconferentie

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de laatste uren van het slachtoffer. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Emmerich op 02821 5040.

De politie houdt zondagmiddag om 14.00 uur een persconferentie over de zaak.

