Gestopte Dennis Licht wint op Ameland

NES - Dennis Licht uit Apeldoorn is al bijna anderhalf gestopt als wedstrijdloper, maar dat weerhield hem er niet van om zaterdag de halve marathon op Ameland te winnen.

De 33-jarige atleet liep een tijd van 1 uur 6 minuten en 56 seconden. Hij eindigde met een voorsprong van bijna vier minuten op de nummer twee, Michiel de Ruiter.

Licht stopte vorig jaar toen hij zich niet wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij nam afscheid van op het EK in Amsterdam. De veelvoudig Nederlands kampioen op diverse afstanden en onderdelen is van plan om begin februari deel te nemen aan de Midwintermarathon in zijn woonplaats Apeldoorn,