Tweede divisionisten in mineur de winterstop in, alleen zege voor De Treffers

GROESBEEK - De tweede divisionisten uit Gelderland kennen allemaal een teleurstellende eerste seizoenshelft. Ze staan alle vier in het rechterrijtje.

De enige club die met een zege de winterstop ingaat is De Treffers. Uit tegen provinciegenoot TEC werd vrijdagavond al met 2-1 gewonnen. Nick de Bondt en Bryan Sirvania zorgden na rust voor een 2-0 voorsprong, TEC bracht de spanning nog terug via Wimilio Vink. De Treffers verkeerde enkele weken terug nog in de degradatiezone, maar is dankzij een redelijke serie geklommen naar de twaalfde plaats. TEC sluit het jaar af als zeventiende.

Achilles'29 verloor de laatste thuiswedstrijd onfortuinlijk met 2-1 thuis tegen Rijnsburgse Boys. Imran Oulad Omar (foto) tekende voor het enige Groesbeekse doelpunt. Achilles staat nu op de veertiende plaats. FC Lienden is met een tiende plaats de hoogst geklasseerde club uit Gelderland in de tweede divisie, maar sloot de eerste seizoenshelft in mineur af met een nederlaag uit tegen Kozakken Boys. Leon Broekhof scoorde namens de ploeg uit de Betuwe.