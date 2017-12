Deel dit artikel:











Politiehelikopter assisteert bij blussen brand Honigcomplex Nijmegen Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - De brandweer is uitgerukt voor een brand in het Honigcomplex aan de Waalbandijk in Nijmegen.

De brand werd omstreeks 19.55 uur gemeld. Waar en hoe de brand is ontstaan, is op dit moment niet duidelijk. Ook vliegt er een politiehelikopter boven het complex. Die is voorzien van een warmtecamera en kan de brandweer ondersteunen door naar brandhaarden te zoeken. In het complex zijn een brouwerij en diverse bedrijven gevestigd. Ook worden er regelmatig feesten gegeven. Voor zo ver bekend is niemand gewond geraakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl