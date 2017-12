Politiehelikopter assisteerde bij blussen brand Honigcomplex Nijmegen

NIJMEGEN - De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een brand in het Honigcomplex aan de Waalbandijk in Nijmegen.

De brand ontstond in een kartonnen huis op een gebouw in het complex en werd omstreeks 19.55 uur gemeld. In het complex zijn een brouwerij en diverse bedrijven gevestigd. Ook worden er regelmatig feesten gegeven.

Rond 22.00 uur was de brand onder controle. Wel moet iemand van de omgevingsdienst van de gemeente beoordelen of de kartonnen constructie op het dak van het gebouw veilig is. Het karton heeft volgens de bevelvoerder van de brandweer veel bluswater opgezogen.

Politiehelikopter

Er vloog ook een politiehelikopter boven het complex. Die is voorzien van een warmtecamera en kan de brandweer ondersteunen door naar brandhaarden te zoeken.

Onderzoek naar oorzaak

Er is niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer is de brand beperkt gebleven door de sprinklerinstallatie in het gebouw. De politie zal zondag onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.