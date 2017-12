Deel dit artikel:











Hond en 4 katten dood bij brand Neede, 2 katten spoorloos De twee vermiste katten. Foto via Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk Foto: Ginopress

NEEDE - Bij een verwoestende brand in Neede zijn vrijdagavond een hond en vier katten om het leven gekomen. De brand legde een woning met een rieten kap aan de G.L. Rutgersweg volledig in de as.

Eerder werd gemeld dat de bewoners en al hun dieren het brandende pand veilig hadden verlaten. Zaterdagavond meldt de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk dat een hond en 4 katten de brand toch niet hebben overleefd. Gevlucht voor de vlammen 'De bewoners zijn nog op zoek naar twee katten', zegt Olette van der Werf van de dierenambulance. Ze heeft zaterdag contact gehad met de bewoners van de woning, die enorm aangeslagen zijn. Niet alleen zijn ze al hun bezittingen kwijt, maar ook nog eens al hun dieren. Twee oudere binnenkatten zouden zijn ontsnapt aan de vlammenzee, maar zijn sinds de brand spoorloos. De dieren zijn waarschijnlijk in paniek gevlucht voor de vlammen. 'Na zo'n brand stinkt het enorm, dus het zal lastig voor ze zijn om de weg naar huis te vinden. Het is koud, dus we hopen dat ze snel worden gevonden.' Zie ook: Vlam in de pan zorgt voor uitslaande brand bij huis met rieten dak Twee katten spoorloos De dierenambulance plaatste daarom een bericht op Facebook met de vraag of mensen rondom de GL Rutgersweg in Neede/Noordijk willen uitkijken naar deze twee katten. Mensen die de dieren gezien menen te hebben, kunnen contact opnemen met de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk via 06-139 53 322. Een andere kat werd heelhuids terug gevonden in een boerenschuur. De post van de Dierenambulance Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl