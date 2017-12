Liveblog: Vitesse houdt druk op FC Twente, maar krijgt amper kansen

ENSCHEDE - Vitesse speelt tegen FC Twente vanavond in een 5-3-2 opstelling. Trainer Henk Fraser gooit zijn opstelling dus om én daarbij laat hij ook enkele, voorheen, basisspelers buiten de basiself. Lees alles over de wedstrijd FC Twente-Vitesse in dit liveblog.

TUSSENSTAND FC TWENTE - VITESSE: 1-1

76': Weer een actie van Rashica, weer zijn schot, maar weer een redding van Drommel.

74': Trainer Henk Fraser staat alweer de hele wedstrijd te coachen. Ook voor hem zijn drie punten zeer welkom.

70': Matavz komt erin bij Vitesse. De onopvallende Bryan Linssen gaat eraf. Kan de spits voor het verschil zorgen?

66': Een hoekschop van Holla valt er bijna in één keer in, maar Pasveer let goed op. Ook uit de volgende hoekschop komt gevaar, maar weer heeft Pasveer de bal.

61': Fraser wil voorkomen dat Vitesse met tien man komt te staan en wisselt Dabo voor Lelieveld, die al geel op zak had.

60': Rashica probeert het nu maar eens met een individuele actie. Zijn schot is gevaarlijk, maar Drommel verwerkt het schot tot een hoekschop.

58': Ondertussen hebben zowel Lelieveld als Mount een gele kaart gekregen.

55': De druk houdt aan, maar Vitesse krijgt nog amper kansen.

50': Vitesse zet goed druk de eerste minuten na rust.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust!

40': Luc Castaignos, oud-FC Twente aanvaller, mocht vandaag weer eens in de basis beginnen bij Vitesse. Maar hij is vooralsnog weer heel ongelukkig, net zoals in de rest van het seizoen.

37': En het niveau valt weer wat terug. Er zitten grote tempowisselingen in deze wedstrijd.

31': Nu gaat het ineens weer hard. Zowel Vitesse via Miazga als Twente via Ter Avest krijgen een grote kopkans, maar beide keepers waren alert.

29': GOAL! Vitesse komt uit het niets op gelijke hoogte. Mason Mount krijgt een afvallende bal voor zijn voet en ramt hem de goal in.

25': Het spel valt een beetje dood. Vitesse lijkt niet bij machte om heel veel aan de stand te doen.

19': Rashica nu met een grote kans voor Vitesse, maar hij schiet keihard op keeper Drommel. Hij had die bal beter af kunnen leggen op meelopende medespelers.

14': GOAL! Vitesse komt op achterstand. Jensen werkt zich door de Vitesse-verdediging heen, maar daar zag de achterhoede er niet goed uit. Pasveer kan alleen maar toekijken hoe de middenvelder de bal in de goal schuift.

10': Thomas Oude Kotte (omkijkend op foto) dekt zijn man. Net zoals woensdag heeft de jongeling dus weer een basisplaats veroverd bij Vitesse.

8': Het spel golft wat op en neer. Beide ploegen krijgen hoekschoppen, maar ze scoren nog niet.

3': Eerste kans Vitesse. Uit een hoekschop kopt Kashia net naast.

1': We zijn begonnen!

20.45 uur: De spelers zijn er, dus we kunnen beginnen!

20.41 uur: Oud-Vitessenaar Adnane Tighadouini zit op de bank bij FC Twente. Hij speelde vorig jaar nog in Arnhem.

20.40 uur: Er zijn niet heel veel Vitesse-fans naar Enschede afgereisd om hun ploeg te steunen.

20.35 uur: Dabo is vanavond bankzitter. Hij heeft daarom maar een mooi mutsje op zijn hoofd gezet.

20.30 uur: De spelers zijn al druk bezig met de warming-up.

20.25 uur: Even een persoonlijke noot. Kerstmuziek door de speakers. Iedereen die thuis dit liveblog volgt heeft het dus beter voor elkaar.

20.20 uur: De trappen naar de perstribune zijn eigenlijk ondoenlijk, zo hoog en veel. Maar halverwege wel verwelkomd door midwinterhoornblazers.

20.15 uur: Vitesse staat 7e, Twente 15e. Kunnen de Arnhemmers vanavond een plekje klimmen op deze muur?

20.10 uur: De opstelling van Vitesse is bekend. Grote namen als Matavz, Serero en Dabo zitten op de bank.

Opstelling: Pasveer; Lelieveld, Kashia, Miazga, Oude Kotte, Faye; Mount, Linssen, Foor; Rashica, Castaignos.

20.05 uur: De Grolsch Veste licht mooi uit in het donker, maar het is afwachten of veel mensen de weg naar het stadion weten te vinden. FC Twente staat namelijk op een 15e plek.