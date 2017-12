Gewapende overval op cafetaria Nijmegen

NIJMEGEN - Een cafetaria aan de Sint Jacobslaan in Nijmegen is zaterdagavond overvallen door een man met een mes.

Niemand raakte gewond, maar het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt.

De politie is op zoek naar een man met een licht getinte huidskleur, ongeveer 1.70 meter lang en gekleed in donkere kleding.

Er zijn deze week opvallend veel overvallen. Zaterdagavond was het ook raak bij de Spar in Nijkerkerveen. Eerder deze week werd ook een cafetaria aan de Groenestraat in Nijmegen overvallen.

