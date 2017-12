Gewapende overval op supermarkt Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN - De Spar supermarkt aan de Van Noortstraat in Nijkerkerveen in zaterdag aan het einde van de middag overvallen.

Volgens de politie was de overvaller gewapend, maar het is niet bekend gemaakt over wat voor wapen de man beschikt. Hij vertrok in de richting van de Van Rootselaarstraat.

De overvaller draagt een zwarte jas, zwarte muts en sjaal, grijs vest en Lidl tas. De politie adviseert mensen die de man hebben gezien zelf geen actie te ondernemen, en direct 112 te bellen.