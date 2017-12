De jeugd moet weer aan de treintjes

ZUTPHEN - Hoe krijg je kinderen enthousiast voor modelbouwtreinen? Door ze er gewoon mee te laten spelen én een wereldrecordpoging te doen.

Met dat idee hoopt de Zutphense modelspoorclub De Blokkendoos wat vers bloed aan te trekken, want de modelbouwwereld vergrijst. Daarom wordt zaterdag en zondag in de Hanzehal in Zutphen aan de langste modelspoorbaan ooit. De baan moet meer dan 50 meter lang worden.

Ook kunnen kinderen naar hartelust met de treintjes rijden.