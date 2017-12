Deel dit artikel:











Auto's in brand en pand beschadigd in Ede Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

EDE - In Ede zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto in vlammen opgegaan aan De Hoorn. Het pand bij de parkeerplaats waar de auto's stonden raakte ook beschadigd. Meerdere ruiten zijn gesprongen en er was schade aan de deur en de voorgevel. Volgens omwonenden heeft de politie gesproken over vermoedelijke brandstichting.

De auto's horen bij een garagebedrijf even verderop. De eigenaren van de garage zijn ook de eigenaren van het beschadigde pand. Naar eigen zeggen hadden ze juist gisteren een nieuwe deur geplaatst, nadat ze al eerder op dezelfde plek brand hadden. Omdat het nu de tweede keer is op dezelfde plek geloven de eigenaren inmiddels ook niet meer dat de brand per toeval is ontstaan. Het staat nog niet officieel vast hoe de brand is ontstaan. Overburen schrokken even na half 6 in de vroege ochtend wakker van een luide knal, vermoedelijk het exploderen van één van de banden van de auto's. De brandweer was daarna snel ter plaatse, maar de auto's waren niet meer te redden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl