Twee rijstroken op A50 gesloten

BEEKBERGEN - Twee rijstroken op de A50, tussen Apeldoorn en Arnhem, zijn zaterdagmiddag afgesloten.

Er heeft ter hoogte van Hoenderloo een ongeval met meerdere voertuigen plaatsgevonden. Het verkeer heeft in de richting van Arnhem te maken met een vertraging van ruim een kwartier. Ook in de andere kant staat er een file, daar rijdt het verkeer over een afstand van vijf kilometer langzaam.

Het is niet bekend hoe de inzittenden van de voertuigen er aan toe zijn.