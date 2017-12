Voedselpakket voor 80 arme gezinnen in Nunspeet

NUNSPEET - De vrijwilligers van Verborgen Armoede Nunspeet delen in de decembermaand extraatjes uit aan gezinnen met een kleine beurs.

De stichting is afhankelijk van de hulp van inwoners en lokale ondernemers. Dit jaar gaat de stichting 'back to basic', waarbij er in het uit te delen verrassingskerstpakket alleen voedingsmiddelen zitten.

Inwoners konden zaterdag boodschappen doneren bij supermarkt Plus Wilmink in Nunspeet. Zo'n 80 aangemelde gezinnen worden verrast met een kerstpakket.