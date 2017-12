Veerpont op drift bij Alphen

ALPHEN - De auto-veerpont over de Maas bij het Brabantse Lith is vanochtend korte tijd op drift geraakt. Kort na vertrek vanuit Alphen in Gelderland brak de kabel los, zo schrijft de NOS zaterdag.

De pont dreef naar schatting tien minuten stuurloos rond, voordat de stuurman met het vaartuig weer onder controle wist te krijgen met behulp van de motor. De zeven opvarenden, onder wie een moeder met twee kinderen, kwamen met de schrik vrij.

Het is nog onduidelijk waardoor de pont in de problemen kwam. De waterstand is voor de tijd van het jaar hoog, als gevolg van smeltwater en regen- en sneeuwval. Ook de stroming is sterk. Volgens Omroep Brabant heeft de pont een boom geraakt en is daarna losgeslagen van de kabel.

NOS-verslaggever Maino Remmers zegt dat het een geluk bij een ongeluk is dat er op het moment van het ongeluk geen andere schepen in de buurt waren. 'Want zo'n veerboot hoort natuurlijk niet los te raken van zijn kabel.'

Remmers sprak een aantal passagiers nadat ze door de te hulp geschoten brandweer aan land waren geholpen. 'Iedereen was rustig toen het gebeurde. Maar de moeder met de kinderen die aan boord was, wilde er wel heel graag snel van af', aldus de verslaggever.

Op dit moment regelt Rijkswaterstaat een sleepboot om de pont weer bij de steiger te krijgen. Dan kunnen ook de twee auto's en het bestelbusje die nog op de boot staan, veilig hun weg vervolgen.