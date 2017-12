Inbreker gepakt met behulp van WhatsApp-groep

KESTEREN - Een alerte WhatsApp-groep in Kesteren heeft vrijdagnacht de politie geholpen een van inbraak verdachte man uit Dordrecht aan te houden.

In Kesteren zijn de afgelopen weken meerdere pogingen tot woninginbraak geweest. Voor de WhatsApp-groep was dat reden vrijdagavond te gaan posten. De politie was van de actie op de hoogte en had zich bij de groep aangesloten.

Toen rond drie uur de melding van de groep kwam dat er een verdacht persoon in Kesteren was gezien kwam de politie in actie. Even later kon de verdachte, een 49-jarige man uit Dordrecht, op de A15 aan de kant worden gezet. In zijn auto werd inbrekersgereedschap gevonden. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.