Thulani Serero belooft beterschap: we gaan hier snel uitkomen

ARNHEM - Vitesse is voornemens snel weer het goede gevoel te krijgen na een reeks mindere wedstrijden. Vanavond kan een eerste stap gezet worden bij FC Twente. 'Het wordt moeilijk, maar wij hebben betere spelers', zegt Thulani Serero.

In Enschede (20.45 uur) gaat Vitesse op zoek naar beter voetbal en uiteraard een overwinning. De Tukkers zijn ook onder Gertjan Verbeek een degradatiekandidaat en bivakkeren onderin de eredivisie. Dinsdag werd wel gewonnen van NAC Breda. Vitesse kwam een dag later niet verder dan een gelijkspel tegen Willem II.

Op de training speelde Vitesse gisteren een uurtje partijspel waarbij trainer Fraser veel wisselde met zijn spelers. Ook Thulani Serero, nog bankzitter tegen de Tilburgers, stond niet altijd aan de goede kant. Toch lijkt het erop dat de Zuid-Afrikaan weer mag starten. 'Ik weet het zelf niet. De concurrentie is stevig bij ons. Allemaal goede spelers. Er kunnen veel keuzes gemaakt worden.'

Serero ziet ook in dat het voetbal beter moet. Vitesse won recent weliswaar van OGC Nice en ook van ADO Den Haag, maar de overtuiging en het energieke spel uit het begin van dit seizoen ontbreekt. 'Daarom moeten we ook winnen van Twente', zegt Serero stellig. 'Er is niet echt een reden voor waarom het niet goed loopt', meent de middenvelder.

'We hebben een goede groep met gewoon prima spelers. Uitstekende trainers. Maar ieder team heeft wel een mindere fase tijdens een seizoen. Het is aan ons er zo snel mogelijk uit te komen. En dat gaat ook snel lukken. We komen er weer bovenop', verwacht Serero. Vanavond kan dus de eerste stap gezet worden in de Grolsch Veste. 'Het is een goed team. Een moeilijke wedstrijd voor ons. Ik heb gezien dat ze de vorige hebben gewonnen', besluit Serero.