Bestelbus brandt volledig uit Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een bestelbus is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand in de Arnhemse wijk Klarendal. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.

De bus stond geparkeerd aan de Rosendaalsestraat. Het vuur werd rond 05.30 uur ontdekt. Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse. De brandweer kon niet voorkomen dat de bestelbus als verloren moet worden beschouwd. Mensen die iets hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl