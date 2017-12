Deel dit artikel:











Mag ik een kerstboomfrikandel, alstublieft? Foto: Laurens Tenbergen

WINTERSWIJK - De kerstdagen komen steeds dichterbij en dat is voor Laurens Tenbergen, eigenaar van een snackbar in Winterswijk, genoeg reden om een 'patat xmas speciaal' in het leven te roepen. Het gerecht bestaat uit patat met een frikandel als kerstboom. Mayonaise, curry en uitjes fungeren als kerstslinger en kerstballen.

Voor wie denk dat dit de eerste keer is dat Laurens iets ludieks verzint, heeft het mis. Eerder verzon hij al het Max (Verstappen) menu en de Trump burger. Foto: Laurens Tenbergen Foto: Laurens Tenbergen De creatieve ideeën komen bij Laurens altijd vanzelf. 'Ik probeer wel altijd iets te verzinnen rond speciale gebeurtenissen en feestdagen, maar als het idee niet komt, dan houdt het op. Ik ga er niet speciaal voor zitten om iets te bedenken.' Hoewel de 'normale' frikandel toch populairder blijft dan zijn kerst-variatie, kunnen klanten de stunt wel waarderen. 'Veel klanten komen binnen en roepen: doe mij die frikandel van Facebook maar./' Met de tekst: 'Geen witte kerst? Dan maar een speciale kerst,' plaatste Laurens de foto van zijn kerstgerecht op Facebook, waar hij vervolgens op leuke reacties van zijn volgers kon rekenen. Discodel Niet alleen Laurens is in voor een geintje. Ook andere horecagelegenheden in Gelderland hebben in het verleden bewezen creatief te zijn met snacks. Ken je de pannenkoek met frikandel speciaal nog? Of de populaire discodel uit Nijmegen? Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl