Drie brandstofdieven opgepakt Foto: ANP

NIJMEGEN - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Nijmeegse wijk Tolhuis drie mannen uit Wijchen aangehouden op verdenking van diefstal van brandstof uit één of meerdere voertuigen.

Oplettende bewoners lieten de politie weten dat er drie verdachte personen door de wijk reden. Agenten gingen de wijk in en vonden het drietal. Ze hadden geen duidelijk verhaal om hun aanwezigheid in de wijk te verklaren. Bovendien werden spullen in de auto gevonden die kunnen worden gebruikt om bij auto's in te breken. Daarop werd het trio meegenomen naar het bureau. Het gaat om twee mannen van 18 en een man van 19 jaar. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl