Frustraties nemen soms toe bij Henk Fraser: 'Het is nu echt bikkelen'

ARNHEM - Vitesse weet dat het steeds meer mikpunt van kritiek is geworden. Na de teleurstellende 2-2 tegen Willem II is een zege broodnodig om de sympathie van de fans terug te winnen. 'De irritaties nemen toe, maar dat is logisch.'

Henk Fraser zit met Vitesse in een moeilijke fase van het seizoen. Het spel kan niet bekoren en de punten blijven uit. Gevolg is dat de Arnhemse club wegzakt in de eredivisie en de aanhang in toenemende mate mort. 'Het ging al een tijdje moeizamer, maar nu komt Willem II er ook nog bij', opent Fraser na de laatste training op vrijdagmiddag.

Onrustig

Een crisis wil de club buiten de deur houden, maar de zorgelijke situatie voor een ambitieuze subtopper als Vitesse worden wel serieus onderkend. 'Het is echt bikkelen nu. Maar ik ben niet zo snel van slag hoor. Ik kan alleen niet ontkennen dat de irritaties en frustraties door het puntenverlies soms wel toenemen. Wat bij de supporters leeft, leeft ook bij ons. Dat lijkt me ook logisch. En soms maakt dat inderdaad onrustig', beaamt Fraser aan de vooravond van het uitduel met FC Twente.

Winnen van levensbelang

'Ik ben vaak niet euforisch als daar wel een reden voor is en aan de andere kant heb ik dat ook niet zo overdreven. Dus ik ben niet zo snel van slag.' Fraser erkent dat Vitesse vanavond in Enschede wel moet opkrabbelen. 'Het is nu van levensbelang dat we gaan winnen. FC Twente is daarom nu heel erg belangrijk. Na de winterstop moeten we er echt staan vind ik. Bij een club als Vitesse hoort steeds meer dat we elke wedstrijd moeten winnen', legt Fraser de lat hoog.

Vijf verdedigers

Hij ontkent zoekende te zijn. Op de training wisselde de trainer vooral op het middenveld en voorin veel. Alleen achterin bleven vijf verdedigers, met Thomas Oude Kotte als één van de 3 centrale mensen, het hele partijspel staan. 'We hebben veel uitgeprobeerd. Kijken wat het beste klikt. Maar je moet het niet zien als zoekende. Ja, we zoeken naar het energieke dat we hadden, maar je mag daar ook niet te lang in blijven zitten. Vijf verdedigers is inderdaad een optie, maar we hebben er niet vaak mee getraind.'