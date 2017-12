Deel dit artikel:











Politie start zoektocht naar 'moedige burger' Foto: Facebook politie Harderwijk

ERMELO - De politie in Ermelo is op zoek naar een 'moedige burger'. Een man hielp eerder deze maand, op woensdag 6 december, mee een vrouw van het spoor in Ermelo te krijgen.

De politie heeft geen gegevens van de man. Omdat het korps hem graag wil bedanken voor zijn hulp, is er nu een zoektocht naar deze man opgestart. De oproep van de politie in Ermelo: 'Ken jij, of ben jij diegene die ons geholpen heeft die dag? Dan komen wij graag in contact met jou/deze man. Wij willen jou/hem graag persoonlijk bedanken voor jouw/zijn hulp.' De vrouw werd tussen de spoorwegovergang aan de Horsterweg en de Julianalaan in Ermelo van het spoor gehaald. Dat was rond 13.45 uur in de middag. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl