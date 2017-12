13-jarig operatalent Amira neemt afscheid van Nederland

Amira kwam zaterdag zingend binnen, een verrassing voor de 50 aanwezige fans van over de hele wereld; Canada, Australië, Engeland, Georgie, Amerika. Voor fans is het even slikken dat hun idool en misschien wel toekomstig opera-sterretje verhuist, ver van hen vandaan.

De Nijmeegse zangeres emigreert samen met haar moeder en broertje naar Zuid-Afrika omdat ze een carrière wil opbouwen als opera-zangeres. In Nederland is het door de leerplicht voor minderjarigen, moeilijker om midden in het schooljaar vrij te krijgen voor optredens. Ze heeft veel familie wonen in het land dus het zal een weerzien en hereniging met haar familie zijn.

Visum

Amira's ouders zijn recentelijk gescheiden. Het vertrek naar Zuid-Afrika is in overleg met vader Gerrit Willighagen gepland. Overigens is het woon- en werkvisum nog niet rond, daarom moet de familie over 3 maanden Zuid-Afrika weer verlaten en een nieuw toeristenvisum aanvragen.

Amira op TV Gelderland

Amira had zaterdag maar kort de tijd om met haar fans op te trekken want, zoals dat gaat bij een druk bezet artiest, moet ze moet snel weer repeteren voor haar optreden met het Nijmeegs mannenkoor zaterdagavond in de Nijmeegse Stevenskerk. Op TV Gelderland wordt dit concert op Eerste Kerstdag (maandag 25 december) uitgezonden van 12.00-16.45 uur. Om 17.20 uur wordt de compilatie van het concert uitgezonden.

Zie ook:

De documentaire die Omroep Gelderland maakte over Amira.