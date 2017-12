Deel dit artikel:











'Wat bezielt iemand?', burgemeester maakt zich boos Foto: Twitter @polzeebuurt

HARDERWIJK - Voor de tweede keer in korte tijd is er brand gesticht in een speeltoestel aan de Weverskamp in Harderwijk.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik baalt hier enorm van. 'Wat bezielt iemand speeltoestellen voor kinderen in brand te steken? Ze verpesten hiermee voor veel kinderen uit de buurt het speelplezier', schrijft hij op Twitter. Mensen die wat gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd te bellen met 0900-8844. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl