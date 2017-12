Ferdi Kadioglu blijft geloven in kampioenschap NEC

NIJMEGEN - NEC is even geen koploper meer in de eerste divisie na het gelijkspel tegen Helmond Sport.

"We staan twee punten achter, maar Fortuna heeft een wedstrijd meer gespeeld", weet Ferdi Kadioglu. "Maar die halen we in januari in. Ik ga er wel vanuit dat we kampioen worden."

"Dit is heel erg zonde. We waren vandaag de betere partij. We waren te slordig. De eindpass was vaak net niet goed genoeg. Daar lag het vooral aan. We waren goed bezig en wilden vandaag die lijn voortzetten. Helaas is dat niet gelukt."

Kadioglu speelde zelf wel een sterke wedstrijd. "Persoonlijk heb ik er alles aan gedaan. Ik wilde de ploeg meenemen, acties maken, creatief zijn, acties maken en scoren. Maar het zat net niet mee."