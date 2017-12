Futloos De Graafschap heeft niet de gewenste over-mijn-lijkmentaliteit

De Jong was toch wel teleurgesteld, ook al wist hij dat het tegen een verdedigende ploeg als Oss geen spektakelstuk zou worden: 'Het gif en het plezier om te voetballen heb ik vandaag niet gezien, dat is normaal onze kwaliteit.'

De trainer hoopt dat die frisheid er volgende week tegen Telstar weer is 'We laten ons niet kisten. We gaan die boel weer oprichten, we moeten over die 30 punten.' De Graafschap heeft nu 29 punten en staat vijfde.

Slechte momenten

Aanvoerder Sven Nieuwpoort had een gezicht als een oorwurm. 'Tuurlijk ben je ontevreden. We wilden de supporters wat leuks en moois aanbieden in de laatste thuiswedstrijd. Maar dit was verre van spektakel.'

Toch stond De Graafschap tot de laatste minuut op 1-0 voor, door een gelukkige treffer van Daryl van Mieghem. 'We hebben drie slechte momenten op rij. We geven eerst een corner weg, daarna een domme overtreding en daarna werken we die bal niet weg. En dan vliegt ie er ook nog in.'

Oss-invaller Mats Grotenbreg maakte bij zijn debuut de 1-1.

