Vrachtwagen met xtc-afval in brand gevlogen Foto: Bart Meesters

ALEM - In Alem (gemeente Maasdriel) is vrijdagavond een vrachtwagen met xtc-afval in brand gevlogen. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te blussen.

De vrachtwagen staat aan de Sint Odradastraat in Alem. Volgens een getuige stonden er tientallen vaten met xtc in de wagen. Door de brand is een hoop van de drugs verbrand. Van wie de xtc is en hoe de vrachtwagen in brand kon vliegen, is niet bekend.

Foto: Bart Meesters