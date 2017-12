Larsson en fans NEC gefrustreerd vanwege wissel

NIJMEGEN - Onbegrip bij de fans van NEC toen Jordan Larsson werd gewisseld. De Zweed had het enige doelpunt gemaakt en was constant dreigend.

"Zij waren gefrustreerd, net als ik vanwege die wissel. Ik liet dat ook zien aan de trainer, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar ik wilde het team helpen te winnen. Dit was onnodig. We stonden te slapen bij het doelpunt en we benutten zelf de kansen niet. Helaas was het niet goed genoeg vandaag."

De Zweed maakte een doelpunt op Arjen Robben-achtige wijze, hij kwam vanaf rechts naar binnen en haalde met links uit. "Ja, dank je wel", lachte Larsson. "Ik zag dat Golla die bal diep zou geven en ik kwam één-op-één. En dan kom ik graag uit voor mijn linkervoet en de bal vloog erin. Ik kon vandaag mijn eigen spel spelen, het liep lekker."