Deel dit artikel:











Vaten gedumpt in sloot Barneveld Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - In een sloot langs de Röntgenstraat in Barneveld zijn vrijdagavond een tiental vaten ontdekt. Waar ze vandaan komen, is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

De vaten worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. De brandweer heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het is niet bekend hoelang de vaten al in de sloot lagen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl